Этот праздник напоминает о незыблемости и важности семейных ценностей для каждого человека.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации традиционно принимает активное участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности. Этот праздник напоминает о незыблемости и важности семейных ценностей для каждого человека.Поскольку в нынешнем году День семьи, любви и верности отмечается в период проведения в России чемпионата мира по футболу, торжественные мероприятия неразрывно связаны со спортивной тематикой и здоровым образом жизни. Во многих регионах страны полицейские решили рассказать о своем неравнодушном отношении к спорту проведением акции «Наша семья. Наш футбол».В этот день по традиции в территориальных органах МВД России пройдут торжественные мероприятия, а также во взаимодействии с представителями общественных советов полицейские организуют праздники для ребят из многодетных семей и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Фотоальбом "Наша семья, наш футбол"