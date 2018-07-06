Семья майора полиции Северо-Западного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам победы...

Семья майора полиции Северо-Западного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам победы.В преддверии Дня семьи, любви и верности начальник отделения технического обслуживания отдела информационных технологий связи и защиты информации УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Владимир Яковлев и его супруга Светлана вместе с детьми 9-летней Анастасией и 2-летней Василисой вышли на футбольное поле, чтобы поддержать нашу сборную России по футболу на FIFA-2018.Родители прививают девочкам любовь к спорту с детства. Анастасия уже четыре года занимается танцами в хореографическом ансамбле района Митино, куда скоро придет заниматься и ее младшая сестренка.Семья Владимира Яковлева активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам победы.Пресс-служба УВД по СЗАО