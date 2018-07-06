Сотрудники столичной ГИБДД вместе со своими детьми поддержали российских спортсменов и продемонстрировали свои навыки в футболе...
Доброй традицией русского народа стал праздник День любви, семьи и верности. Сотрудники столичной Госавтоинспекции не остаются в стороне, каждый год полицейские вместе со своими семьями организуют мероприятия и участвуют в акциях, приуроченных к этой дате.
В этом году традиционный русский праздник совпал с проведением Чемпионата мира по футболу, в связи с чем МВД России проводит акцию «Наша семья, наш футбол», к которой с удовольствием присоединилась Госавтоинспекция города Москвы.
Сотрудники столичной ГИБДД вместе со своими детьми поддержали российских спортсменов и продемонстрировали свои навыки в футболе. Прохожие с интересом останавливались, чтобы понаблюдать за тем, как дорожные полицейские искуссно жонглируют с помощью ног, плеч и головы, демонстрируя мастерство владения футбольным мячом.
Среди участников семейной акции были настоящие профессионалы: мастер спорта по футболу заместитель начальника МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Дмитрий Кирюхин, старший государственный инспектор МО ГИБДД ТНРЭР № 5 майор полиции Игорь Бирюков и кандидат в мастера спорта по футболу государственный инспектор МО ТНРЭР № 5 капитан полиции Кирилл Быков. Их выход сделал Всероссийский марафон еще более зрелищным. Полицейские семьи устроили яркое показательное выступление.
В мероприятии активно участвовали дети сотрудников, среди которых самой маленькой футболисткой оказалась Настя, которая показала хороший результат и составила достойную конкуренцию 9-летней Лизе и 10-летнему Илье.
Завершило мероприятие шоу пилотажной группы водительского мастерства Управления ГИБДД по г. Москве «Каскад». Виртуозное владение служебным автотранспортом в тандеме с решительным настроем на победу нашей команды на Чемпионате мира по футболу превратили спортивное мероприятие в уникальное событие. Трюки с футбольным мячом в исполнении патрульного автомобиля ДПС вызвали у зрителей бурю эмоций и громкие овации.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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