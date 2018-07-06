Сотрудники столичной ГИБДД вместе со своими детьми поддержали российских спортсменов и продемонстрировали свои навыки в футболе...

Доброй традицией русского народа стал праздник День любви, семьи и верности. Сотрудники столичной Госавтоинспекции не остаются в стороне, каждый год полицейские вместе со своими семьями организуют мероприятия и участвуют в акциях, приуроченных к этой дате.В этом году традиционный русский праздник совпал с проведением Чемпионата мира по футболу, в связи с чем МВД России проводит акцию «Наша семья, наш футбол», к которой с удовольствием присоединилась Госавтоинспекция города Москвы.Сотрудники столичной ГИБДД вместе со своими детьми поддержали российских спортсменов и продемонстрировали свои навыки в футболе. Прохожие с интересом останавливались, чтобы понаблюдать за тем, как дорожные полицейские искуссно жонглируют с помощью ног, плеч и головы, демонстрируя мастерство владения футбольным мячом.Среди участников семейной акции были настоящие профессионалы: мастер спорта по футболу заместитель начальника МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Дмитрий Кирюхин, старший государственный инспектор МО ГИБДД ТНРЭР № 5 майор полиции Игорь Бирюков и кандидат в мастера спорта по футболу государственный инспектор МО ТНРЭР № 5 капитан полиции Кирилл Быков. Их выход сделал Всероссийский марафон еще более зрелищным. Полицейские семьи устроили яркое показательное выступление.В мероприятии активно участвовали дети сотрудников, среди которых самой маленькой футболисткой оказалась Настя, которая показала хороший результат и составила достойную конкуренцию 9-летней Лизе и 10-летнему Илье.Завершило мероприятие шоу пилотажной группы водительского мастерства Управления ГИБДД по г. Москве «Каскад». Виртуозное владение служебным автотранспортом в тандеме с решительным настроем на победу нашей команды на Чемпионате мира по футболу превратили спортивное мероприятие в уникальное событие. Трюки с футбольным мячом в исполнении патрульного автомобиля ДПС вызвали у зрителей бурю эмоций и громкие овации.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81