Дмитрий Тарасов расстался с футбольным клубом Локомотив. У футболиста закончился контракт, и теперь у него начинается новая жизнь.

Дмитрий Тарасов расстался с футбольным клубом "Локомотив". У футболиста закончился контракт, и теперь у него начинается новая жизнь.После заседания трансферного комитета клуба "Локомотив" было принято решение прекратить сотрудничество с Дмитрием Тарасовым. Говорят, с футболистом не продлили контракт из-за его финансовых запросов. Якобы спортсмен не хотел соглашаться на меньшую сумму, а руководство клуба не собиралось сохранять высокий заработок для 31-летнего игрока, компетентно сообщает .Ранее Дмитрий Тарасов получал порядка 2,5 миллионов евро в год. Однако с недавних пор у футболиста начались проблемы на работе. Так, в этом году Дмитрий не вошел в состав сборной России на чемпионат мира по футболу, а незадолго до этого ему якобы хотели урезать зарплату чуть ли не вдвое.А ведь совсем скоро супруга подарит Дмитрию Тарасову второго ребенка. Модель Анастасия Костенко практически на сносях, со дня на день малыш появится на свет. На днях девушка поделилась с многочисленными подписчиками своей странички в Instagram чувствами, которые испытала, узнав о беременности."Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня еще несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился", – поделилась эмоциями Костенко.