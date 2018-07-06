Единая Россия намерена оценить влияние закона о новом порядке финансирования жилищного строительства на стоимость квадратного метра недвижимости. Ожидается, что вступление в силу новых норм отразится на стоимости жилья незначительно, так как они меняют модель строительства, а не ее экономику, давая гражданам дополнительные гарантии сохранности вкладываемых средств.

"Единая Россия" намерена оценить влияние закона о новом порядке финансирования жилищного строительства на стоимость квадратного метра недвижимости. Ожидается, что вступление в силу новых норм отразится на стоимости жилья незначительно, так как они меняют модель строительства, а не ее экономику, давая гражданам дополнительные гарантии сохранности вкладываемых средств.Рабочая группа президиума генсовета "ЕР" по защитеправ дольщиков будет отслеживать и выявлять случаи завышения стоимостистроящего жилья. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый зампред комитетаГосдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. По его словам, партийнаяструктура совместно с Минстроем и региональным руководством намерена оперативнореагировать на полученные сведения.Как напомнил партиец, цена на жилье складывается из многихкомпонентов, в том числе, стройматериалов, платы за подключение к инфраструктуреи ряд других. При этом чем меньше административных барьеров, тем быстрее кзастройщику возвращаются вложенные средства. "Закон меняет модельжилищного строительства, а не экономику стройки, – сказал депутат-единоросс. – Поэтомунапрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять".Сидякин напомнил, что новый механизм долевого участия долженпротивостоять созданию пирамид, в которых новые средства дольщиков идут напогашение более старых обязательств застройщика. Парламентарий выразил уверенность,что работать с деньгами дольщиков необходимо добросовестно."Поправки, которые прописаны в законе, дополнительногарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительствоименно его дома", – подчеркнул представитель "ЕР", отметив, чтозастройщик сначала должен собрать средства участников долевого строительства наспециальном эскроу-счете в банке, а получать свою прибыль после передачисобственникам ключей от квартир.Согласно обновленному закону, банк будет осуществлятьсопровождение, которое позволит направить привлеченные деньги исключительно навозведение конкретного объекта. "Это правильно и справедливо", – заключилАлександр Сидякин.Добавим, что рабочая группа партии по защите прав дольщиковпродолжит работу с регионами. Главная цель – помочь достроить проблемныеобъекты. На начало текущего года их насчитывалось 1179 в 72 регионах страны.