Единая Россия намерена оценить влияние закона о новом порядке финансирования жилищного строительства на стоимость квадратного метра недвижимости. Ожидается, что вступление в силу новых норм отразится на стоимости жилья незначительно, так как они меняют модель строительства, а не ее экономику, давая гражданам дополнительные гарантии сохранности вкладываемых средств.
"Единая Россия" намерена оценить влияние закона о новом порядке финансирования жилищного строительства на стоимость квадратного метра недвижимости. Ожидается, что вступление в силу новых норм отразится на стоимости жилья незначительно, так как они меняют модель строительства, а не ее экономику, давая гражданам дополнительные гарантии сохранности вкладываемых средств.
Рабочая группа президиума генсовета "ЕР" по защите
прав дольщиков будет отслеживать и выявлять случаи завышения стоимости
строящего жилья. Об этом сообщил глава рабочей группы, первый зампред комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. По его словам, партийная
структура совместно с Минстроем и региональным руководством намерена оперативно
реагировать на полученные сведения.
Как напомнил партиец, цена на жилье складывается из многих
компонентов, в том числе, стройматериалов, платы за подключение к инфраструктуре
и ряд других. При этом чем меньше административных барьеров, тем быстрее к
застройщику возвращаются вложенные средства. "Закон меняет модель
жилищного строительства, а не экономику стройки, – сказал депутат-единоросс. – Поэтому
напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять".
Сидякин напомнил, что новый механизм долевого участия должен
противостоять созданию пирамид, в которых новые средства дольщиков идут на
погашение более старых обязательств застройщика. Парламентарий выразил уверенность,
что работать с деньгами дольщиков необходимо добросовестно.
"Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно
гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство
именно его дома", – подчеркнул представитель "ЕР", отметив, что
застройщик сначала должен собрать средства участников долевого строительства на
специальном эскроу-счете в банке, а получать свою прибыль после передачи
собственникам ключей от квартир.
Согласно обновленному закону, банк будет осуществлять
сопровождение, которое позволит направить привлеченные деньги исключительно на
возведение конкретного объекта. "Это правильно и справедливо", – заключил
Александр Сидякин.
Добавим, что рабочая группа партии по защите прав дольщиков
продолжит работу с регионами. Главная цель – помочь достроить проблемные
объекты. На начало текущего года их насчитывалось 1179 в 72 регионах страны.