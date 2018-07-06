Госсекретарь США Майк Помпео, приехавший в пятницу в Пхеньян, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, везет для лидера КНДР Ким Чен Ына два подарка, включая диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man (Человек-ракета).

Госсекретарь США Майк Помпео, приехавший в пятницу в Пхеньян, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, везет для лидера КНДР Ким Чен Ына два подарка, включая диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"), передает РИА Новости.Как пишет южнокорейское издание Chosun Ilbo, в прошлом году, когда напряженность сильно возросла, Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой". "После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет".Американский президент вспомнил о разговоре и попросил Помпео передать диск северокорейскому лидеру. Известно, что Трамп подписал диск и оставил на нем послание. Вторым подарком для Ким Чен Ына может стать письмо от американского лидера.Как сообщалось ранее, первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, прошел 12 июня в Сингапуре.После встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, подчеркнув, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".В свою очередь Ким Чен Ын, подписав итоговый документ саммита, заявил о "новом старте" в отношениях двух стран, пообещав "большие перемены" в будущем.