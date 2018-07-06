Число претендентов на должность тренера сборной Испании увеличилось. Федерация футбола страны готова предложить занять вакантную должность Роберто Мартинесу.

Число претендентов на должность тренера сборной Испании увеличилось. Федерация футбола страны готова предложить занять вакантную должность Роберто Мартинесу.В настоящее время Роберто Мартинес работает со сборной Бельгии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Сборная Испании же завершила борьбу в 1/8 финала, уступив в серии пенальти российской команде. В Федерации считают, что успешно работающий с бельгийцами Мартинес не откажется тренировать сборную своей страны.Ранее появились сообщения, что сборную Испании могут возглавить Луис Энрике и Кике Флорес. Руководивший испанцами на чемпионате мира Фернандо Йерро сложил с себя тренерские полномочия.