Представители Геттингенского медицинского центра в Германии провели исследование, в ходе которого выяснили, что творческие люди не склонны к зарабатыванию денег. Эксперимент провели на 24 добровольцах.

Представители Геттингенского медицинского центра в Германии провели исследование, в ходе которого выяснили, что творческие люди не склонны к зарабатыванию денег. Эксперимент провели на 24 добровольцах, сообщает Art Net.Участников исследования разделили на две группы. В первую вошли музыканты, фотографы, скульпторы, художники и актеры, во вторую – инженеры, страховые агенты, администраторы и представители других "нетворческих профессий".Людям из каждой группы показали ряд изображений, на которых нужно было найти определенные цвета, а затем нажать на кнопку. За все цвета, кроме зеленого, не предполагалось награды. Обнаружение "долларового" цвета стоило 30 евро.В ходе эксперимента мозг участников сканировали с помощью аппарата МРТ.Оказалось, когда на "денежный" цвет натыкались представители творческих профессий, их мозг показывал слабую активность в участке, который отвечает за вознаграждение (области полосатого тела). В то же время, когда креативные люди попадали на "бесплатные" цвета, в доле мозга, ответственной за выработку дофамина, наблюдалась повышенная активность.Немецкие ученые сделали вывод, что мозг творческих людей положительно реагирует главным образом на процесс, а не на материальный результат. Более того, условные художники могут работать лучше, если знают, что им не заплатят, отмечают исследователи.