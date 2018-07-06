Настоящую паранойю выявили сотрудники посольства России в Лондоне у британских журналистов. Российские дипломаты отметили, что пациенты с таким заболеванием получают определенные преимущества.

Настоящую паранойю выявили сотрудники посольства России вЛондоне у британских журналистов. Российские дипломаты отметили, что пациенты с таким заболеванием получают определенные преимущества.Паранойя – удобная болезнь. Главное – можно ничего необъяснять, иронизируют в своем Twitter российские дипломаты. Такие комментарии вызваны публикацией TheTimes о планах России атаковать Великобританию сразу по окончании чемпионатамира по футболу."Паранойя хороша тем, что от вас не требуется логическиобъяснять свою панику", – написано в аккаунте посольства России.Журналисты The Times в своей публикации ссылаются на "оченьосведомленные источники в сфере безопасности" – как обычно, не называя приэтом никаких имен. По данным этих источников, в спецслужбах уверены, что именноВеликобритания станет целью "очередной атаки" со стороны России.Посольство также напоминает, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британскую полицию не идти на поводу у определенных сил в Лондоне, которые затеяли игры с "Новичком". Следует начать, наконец, взаимодействовать с правоохранительными органами России в расследовании – тем более, что речь идет в том числе о российских гражданах.Очередной политический скандал разразился после того, как стало известно, что 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания в своем доме в Эйнсбери 30 июня. Сообщили об этом британские власти лишь 4 июля. Британцев доставили в больницу Солсбери, где врачи обнаружили у пострадавших те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых госпитализировали в марте. В полиции заявили, что их отравили веществом "Новичок", как и Скрипалей, однако позже добавили, что связи между инцидентами нет.