06.07.2018

2018-07-06 08:35:31

У летевшего в Турцию самолета в воздухе закончилось топливо

Утром 6 июля вылетевший из Перми в турецкую Анталию пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Казани. В воздухе у лайнера закончилось топливо, передает . Кроме того, на борту произошел сбой, который потребовал провести перезагрузку системы. После приземления пассажиров из салона не выпустили, пожаловались очевидцы. Подробности произошедшего устанавливаются.