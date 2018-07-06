Американские исследователи обнаружили ген, отвечающий за мужскую или женскую программу развития мозга. В результате его функционирования аутизм и шизофрения чаще формируются у сильной половины человечества.

Американские исследователи обнаружили ген, отвечающий за "мужскую" или "женскую" программу развития мозга. В результате его функционирования аутизм и шизофрения чаще формируются у сильной половины человечества.Согласно статистике, на одну женщину-аутиста приходится по 3–4 мужчины с таким диагнозом. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с другими болезнями, в том числе шизофренией и самыми тяжелыми формами олигофрении и идиотизма.Ученым удалось выявить ген OGT, который ответственен за это различие. Оказалось, что он играет решающую роль в формировании белков, которыми плацента снабжает плод. Таким образом, возникшие в их функционировании нарушения существенно влияют на жизнь будущего ребенка, передает журнал Nature CommunicationsМедики убеждены, что данный ген располагается в женской Х-хромосоме. Более того, в организме представительниц прекрасной половины человечества он в несколько раз активнее, чем в клетках мужчин. Исследователи заключили, что низкая динамика работы OGT в организме особей сильного пола объясняет то, почему они чаще страдают от аутизма и шизофрении.Ранее эксперты из Кембриджского университета выяснили, каким образом уровень интеллекта влияет на здоровье мужчин и женщин. Авторы работы намерены продолжить свое исследование, чтобы выяснить, действительно ли уровень IQ и генетический фактор способны провоцировать развитие депрессий.