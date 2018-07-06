У порнозвезды Натальи Немчиновой, которую считали секс-символом ЧМ-2018, появилась конкурентка. В Сети объявили, что модель Маша Лиман – новая самая горячая российская болельщица.

У порнозвезды Натальи Немчиновой, которую считали секс-символом ЧМ-2018, появилась конкурентка. В Сети объявили, что модель Маша Лиман– новая самая горячая российская болельщица.24-летняя уроженка Ростова разделась ради 450 тысяч подписчиков в Instagram. Так она отметила сенсационную победу сборной России в матче против испанцев в рамках мундиаля.Фотомодель и телеведущая обладает не только природными данными, но и креативным талантом. Она выложила торт, пирожные и фрукты на своей постели, а рядом бережно разместила фото Игоря Акинфеева, чтобы сделать потрясающий снимок. Вратаря российской сборной Маша теперь считает настоящим супергероем.Судя по фото в соцсетях, девушка была настолько впечатлена тем самым сейвом Игоря Акинфеева, что не смогла сохранить на себе одежду. "Я потеряла дар речи. Россия – чемпион… Горжусь нашими парнями", – рассказала сама Маша.Известно, что по образованию красавица архитектор, но работает телеведущей. Красавица родилась и живет в Ростове-на-Дону.Мария убеждена, что сборная России сможет обыграть команду из Хорватии на предстоящем состязании. В ином случае она "больше никогда больше не разденется" для поклонников.Стоит отметить, что в отличие от Натальи Немчиновой, которая оказалась порноактрисой, за Марией Лиман не тянется шлейф пикантного прошлого. Однако для журнала PlayBoy дива все-таки снималась.Ранее пользователи Сети раскрыли личность и род деятельности самой красивой российской болельщицы на ЧМ-2018. Замеченная на трибунах Наталья Немчинова оказалась актрисой из фильмов для взрослых.