Ученые нашли способ предсказывать развитие старческого слабоумия. Появление так называемого тонкого жира говорит о возможности скорого появления деменции.

Ученые нашли способ предсказывать развитие старческогослабоумия. Появление так называемого "тонкого жира" говорит овозможности скорого появления деменции.Развитие возрастных нарушений памяти угрожает пожилым людям,имеющим "тонкий" жир. Так называют сочетание низкой мышечной массы ифизических показателей с высоким уровнем жира в организме.Это называют еще саркопеническим ожирением – оно отмечаетсяу людей внешне стройных, но имеющих высокий уровень жира в теле. Много у них ивисцерального жира, который облегает внутренние органы.Исследователи установили, что саркопеническое ожирение приводитк ухудшению работы мозга. У жертв "тонкого жира" нормальныепоказатели индекса массы тела – но при этом значительный дефицит мышц. По этойпричине им грозят серьезные расстройства – включая болезни сердца и диабетвторого типа.По данным медиков, сочетание эти условий приводит куменьшению объемов рабочей памяти, гибкости интеллекта, самоконтроля иориентации. Дело может окончиться полноценным старческим слабоумием, пишет"Собеседник".Dni.Ru писали об открытии израильских ученых. Они установили, что виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда. Благодаря антиоксидантам сокращается содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".Исследователи также выяснили, что виски улучшает защиту организма от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился к продукции шотландских винокурен.