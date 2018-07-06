Ученые нашли способ предсказывать развитие старческого
слабоумия. Появление так называемого тонкого жира говорит о
возможности скорого появления деменции.
Ученые нашли способ предсказывать развитие старческого
слабоумия. Появление так называемого "тонкого жира" говорит о
возможности скорого появления деменции.
Развитие возрастных нарушений памяти угрожает пожилым людям,
имеющим "тонкий" жир. Так называют сочетание низкой мышечной массы и
физических показателей с высоким уровнем жира в организме.
Это называют еще саркопеническим ожирением – оно отмечается
у людей внешне стройных, но имеющих высокий уровень жира в теле. Много у них и
висцерального жира, который облегает внутренние органы.
Исследователи установили, что саркопеническое ожирение приводит
к ухудшению работы мозга. У жертв "тонкого жира" нормальные
показатели индекса массы тела – но при этом значительный дефицит мышц. По этой
причине им грозят серьезные расстройства – включая болезни сердца и диабет
второго типа.
По данным медиков, сочетание эти условий приводит к
уменьшению объемов рабочей памяти, гибкости интеллекта, самоконтроля и
ориентации. Дело может окончиться полноценным старческим слабоумием, пишет
"Собеседник".
Dni.Ru писали об открытии израильских ученых. Они установили, что виски относится к тем алкогольным напиткам, которые могут поддерживать здоровье миокарда. Благодаря антиоксидантам сокращается содержание в крови "плохого" холестерина и повышается уровень "хорошего".
Исследователи также выяснили, что виски улучшает защиту организма от возрастной деменции. Риск развития старческого слабоумия значительно ниже у тех пациентов, которые употребляли скотч – по сравнению с теми, кто не пристрастился к продукции шотландских винокурен.