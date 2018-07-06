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<a href="http://33live.ru/novosti/06-07-2018-uchenye-razgadali-pochemu-voditeli-zasypayut-za-rulem.html" target="_blank">Ученые разгадали, почему водители засыпают за рулем</a> - Австралийские исследователи обнаружили неожиданную причину сонливости водителей за рулем: по их мнению, в этом повинны естественные низкочастотные вибрации. Исследование может привести к принципиальному пересмотру конструкции водительского кресла.