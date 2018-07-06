В вооруженных силах Украины не будут использовать 120-миллиметровые минометы Молот до конца расследования взрыва, который произошел 6 июля в Ровенской области. Соответствующее распоряжение издал президент Петр Порошеко.

В вооруженных силах Украины не будут использовать 120-миллиметровые минометы "Молот" до конца расследования взрыва, который произошел 6 июля в Ровенской области. Соответствующее распоряжение издал президент Петр Порошенко, пишет агентство ТАСС.Вместе с тем, глава "Укроборонпрома" Павел Букин заявил, что альтернативе "Молоту" не существует. Его нужно было отдавать войскам, чтобы ВСУ не остались без минометов. Одновременно с этим, Букин призвал не делать поспешных выводов и дождаться результатов расследования.Напомним, трагедия произошла 6 июля в 5 утра на Ровенском полигоне. При взрыве 120-миллиметрового миномета погибли трое военнослужащих ВСУ. Еще девять получили ранения. Причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности.Миномет "Молот" начал поступать на вооружение украинской армии в 2016 году. Его разработали на основе еще советского орудия 2Б11. Максимальная дальность стрельбы – около 7 километров, минимальная – 500 метров.