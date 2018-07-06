По информации СМИ, популярного исполнителя Сергея Пенкина ограбили в центре Москвы. Говорят, одного из самых экстравагантных артистов отечественной эстрады обчистили, когда тот уснул на скамейке после попойки.

По информации СМИ, популярного исполнителя Сергея Пенкина ограбили в центре Москвы. Говорят, одного из самых экстравагантных артистов отечественной эстрады обчистили, когда тот уснул на скамейке после попойки.Как компетентно передает РЕН ТВ, Сергей Пенкин выпивал в одном из кафе Москвы на Кузнецком мосту. Компанию эксцентричному артисту составили "малознакомые" молодые люди. Около трех часов ночи Пенкин вышел на улицу и уснул на лавочке возле заведения.Вскоре певец проснулся и обнаружил, что его лишили самого ценного, что у него было в тот момент – золотой цепочки с крестиком и иконкой, а также золотого кольца, часов, дорогого смартфона известной фирмы.Напомним, 56-летний Сергей Пенкин прославился в конце 80-х. Он начинал свою карьеру с пения в ресторанах, а между выступлениями работал дворником