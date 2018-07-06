Молодого человека поймали прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД

Молодого человека поймали прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДДВ ночь с 4 на 5 июля в Гусь-Хрустальном водитель сбил бабушку и внучку. Мужчина скрылся с места происшествия.Авария произошла на улице Калинина. 64-летняя женщина и её взрослая внучка попали под колеса автомобиля ВАЗ-2114. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями ДТП, оказали пострадавшим первую помощь и вызвали скорую. Женщин госпитализировали.Инспекторы ГИБДД поймали водителя. Им оказался 20-летний молодой человек.