В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В отношении мужчины возбудили уголовное делоВ Киржаче генеральный директор инструментального завода Вячеслав Новоселов не заплатил налоги на 20 млн рублей.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители прекратили преследование, поскольку Новоселов в ходе следствия выплатил необходимую сумму вместе со штрафами и пени.От налогов он уходил по классической для такого преступления схеме - через поддельные документы на мнимые поставки сырья.