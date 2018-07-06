Шестиметрового Дональда Трампа надули в Лондоне. Надувной Малыш Трамп - это воздушный шар, изображающий американского президента с мобильным телефоном в руке и подгузнике на английской булавке. Шар поднимут к визиту президента США на Туманный Альбион.

Шестиметрового Дональда Трампа надули в Лондоне. Надувной "Малыш Трамп" — это воздушный шар, изображающий американского президента с мобильным телефоном в руке и подгузнике на английской булавке. Шар поднимут к визиту президента США на Туманный Альбион.Визит президента США начнется 13 июля, сообщает "Интерфакс". Активисты Stop Trump собрали 10 тысяч подписей под петицией к мэру Лондона Садику Хану, чтобы добиться разрешения на запуск воздушного шара.Разрешение было получено. Но при выполнении двух условий: воздушный шар напротив здания британского парламента должен быть привязан и не подниматься в воздух выше 30 метров. Также ограничено и время действия акции. Это строго с 9:30 до 11:30 13 июля."Мэр поддерживает право на мирный протест", — пояснил официальный представитель лондонского мэра."Ура, младенец Трамп полетит! – отметили организаторы акции. — Сначала мэрия заявила, что не признает младенца Трампа законным протестом. Но после того, как общественность выразила огромную поддержку плану, похоже, мэрия продемонстрировала, что ей не чуждо чувство юмора".Самолет Дональда Трампа приземлится в лондонском аэропорту Станстед 12 июня. Отсюда президент США на вертолете перелетит в резиденцию американского посла в лондонском Риджентс-парке перед тем, как посетить Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир. В дворце, который является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения премьер-министра Уинстона Черчилля, у Трампа запланирован ужин.Переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй глава Белого дома проведет 13 июля в загородной премьерской резиденции Чекерс, а после этого отправится на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй в Виндзорский замок. Также Трамп рассчитывает посетить американскую военную базу в Британии.Обеспечивать безопасность Трампа будут до 10 тысяч полицейских. На 13 июля в Лондоне запланирована акция протеста "Остановите Трампа". В ней хотят участвовать до 50 тысяч человек. Также в центре Лондона состоится Женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.Из Лондона Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО. А 16 июля у Трампа в графике запланирована встреча на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.