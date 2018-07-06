Екатерина Зотова пообщалась с ребятами на тему профилактики преступлений и правонарушений, проинформировала о действующем административном и уголовном законодательстве.

Вчера, 5 июля, в лагере при Центре внешкольной работы Меленковского района для несовершеннолетних старший инспектор ПДН Меленковского ОМВД Екатерина Зотова пообщалась с подростками на тему профилактики преступлений и правонарушений. Инспектор проинформировала ребят о действующем административном и уголовном законодательстве, наступлении возраста уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.Во второй части беседы речь шла о пагубном влиянии на молодой организм запрещенных веществ. Для того, чтобы повысить уровень осведомленности подростков о вреде наркотических средств, Екатерина Зотова продемонстрировала тематический видеоролик.Присутствующие ребята анализировали услышанное и увиденное, задавали немало вопросов, а после каждый получил информационный буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.