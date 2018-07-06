Ароматы Энергетика. Вот уже несколько недель в жилом секторе этого микрорайона стоит крайне неприятный запах. Он возник после того, как произошли изменения сбора и вывоза отходов. Раньше этим занималась специализированная организация, теперь - управкомпания. По словам жителей, со своей задачей она не справляется. Что же делают не так? За уборкой наблюдал Алексей Дудин.

Ароматы Энергетика. Вот уже несколько недель в жилом секторе этого микрорайона стоит крайне неприятный запах. Он возник после того, как произошли изменения сбора и вывоза отходов. Раньше этим занималась специализированная организация, теперь - управкомпания. По словам жителей, со своей задачей она не справляется. Что же делают не так? За уборкой наблюдал Алексей Дудин.