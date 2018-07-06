Займутся переработкой мусора. Власти области наводят порядок в мусорном деле. Сегодня это стало главной темой обсуждения Экологического совета области. Уже с начала следующего года в области начнёт действовать так называемая мусорная карта. Территориальная схема обращения с отходами предполагает новый порядок переработки и утилизации мусора и появление новых мусороперерабатывающих предприятий. Что планируют изменить в нашем регионе? Узнала Валентина Мартынова.

Займутся переработкой мусора. Власти области наводят порядок в "мусорном" деле. Сегодня это стало главной темой обсуждения Экологического совета области. Уже с начала следующего года в области начнёт действовать так называемая "мусорная карта". Территориальная схема обращения с отходами предполагает новый порядок переработки и утилизации мусора и появление новых мусороперерабатывающих предприятий. Что планируют изменить в нашем регионе? Узнала Валентина Мартынова.