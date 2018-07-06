Девять домов, попавших в программу реновации в Новой Москве, сохранят, поскольку они имеют историческую и культурную ценность, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она напомнила, что перечень исторических домов, попавших в программу, утвердил в начале года мэр Москвы Сергей Собянин.Всего в Москве подлежат сохранению 218 домов, при разработке градостроительной документации определится судьба еще 22 сообщила агентству "Москва" Княжевская.Речь идет нетиповых двухэтажных домах, построенных в 1955 году, в поселении Десеновское. В дачном поселке Кокошкино не будут сносить два трехэтажных дома с отделкой из кирпича. Все эти здания строились по индивидуальным проектам, уточнила Княжевская.Жильцы домов переедут в новые квартиры, здания будут отремонтированы и перепрофилированы под иное назначение – например, под образовательные или социально-культурные учреждения. Окончательное решение об их использовании примут горожане и местные депутаты.