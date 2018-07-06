Недалеко от польского города Мальборк разбился самолет МиГ-29 ВВС Польши., выполнявший ночной полет. Пилот успел катапультироваться, но погиб. Летчик был опытным: имел более 850 часов налета, в том числе более 600 часов на МиГ-29.

В Польше разбился самолет МиГ-29 ВВС Польши.Авиакатастрофа произошла в Варминско-Мазурском воеводстве страны. Самолет, принадлежащий 22-й базе тактической авиации, выполнял ночной полет.Причины крушения пока неизвестны. Обломки самолета были обнаружены в полутора километрах от города Сакувко (недалеко от Мальборка). Пилот успел катапультироваться, но погиб.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики, летчик был опытным: имел более 850 часов налета, в том числе более 600 часов на МиГ-29, выполнял боевые дежурства, неоднократно принимал участие в национальных и международных учениях.Обстоятельства крушения расследует комиссия по расследованию авиационных происшествий.