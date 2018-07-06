Подведены очередные итоги российских продаж разнокалиберных вседорожников. Некоторые участники рынка серьезно укрепили свои позиции, однако топовые позиции по-прежнему занимают модели, уже заслужившие звание бестселлеров.
<a href="http://33live.ru/novosti/06-07-2018-v-rossii-nazvali-samye-populyarnye-krossovery-iyunya.html" target="_blank">В России назвали самые популярные кроссоверы июня</a> - Подведены очередные итоги российских продаж разнокалиберных вседорожников. Некоторые участники рынка серьезно укрепили свои позиции, однако топовые позиции по-прежнему занимают модели, уже заслужившие звание бестселлеров.
[url=http://33live.ru/novosti/06-07-2018-v-rossii-nazvali-samye-populyarnye-krossovery-iyunya.html]В России назвали самые популярные кроссоверы июня[/url] - Подведены очередные итоги российских продаж разнокалиберных вседорожников. Некоторые участники рынка серьезно укрепили свои позиции, однако топовые позиции по-прежнему занимают модели, уже заслужившие звание бестселлеров.