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Подведены очередные итоги российских продаж разнокалиберных вседорожников. Некоторые участники рынка серьезно укрепили свои позиции, однако топовые позиции по-прежнему занимают модели, уже заслужившие звание бестселлеров.

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