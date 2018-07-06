В Таиланде во время спасательной операции в пещере Тхан Луан, где до сих пор находятся 12 детей и их тренер, погиб водолаз. Кроме того, по последним данным, в пещере стал стремительно уменьшаться кислород. Уже этой ночью в этом районе ожидают мощные ливни.

В Таиланде во время спасательной операции в пещере Тхан Луан, где до сих пор находятся 12 детей и их тренер, погиб водолаз. Кроме того, по последним данным, в пещере стал стремительно уменьшаться кислород. Уже этой ночью в этом районе ожидают мощные ливни.Первая жертва этой драмы — отставной военный подводник тайских ВМС. 38 лет. Участвовал в спасательной операции в качестве добровольца. Погиб ночью, когда устанавливал баллоны с воздухом по маршруту предполагаемого спасения детей. У него закончился воздух. Смерть опытного подводника у всех вызывает закономерный вопрос: насколько оправдан риск пытаться провести по тому же пути детей, у которых вообще нет опыта погружения с аквалангом.Это видео погибший подводник записал в Бангкоке перед вылетом к пещере Тхам Луанг: "Пусть удача будет на нашей стороне, чтобы ребята вернулись домой".На кадрах спасатели работают в первом затопленном отсеке. Всего их три. В некоторых местах глубина достигает 30 метров, а в других настолько узко, что дайверы вынуждены под водой снимать с себя экипировку, чтобы пробраться вперед. В сочетании с нулевой видимостью и сильным течением сценарий с обучением ребят дайвингу и попыткой выбраться из пещеры в сопровождении подводников выглядит крайне рискованным.А тут еще новая проблема — уровень кислорода в пещере падает, и власти теперь вынуждены прокладывать в пещеру шланг для вентиляции на случай, если дожди примут затяжной характер. Есть еще вариант — дождаться их окончания, хотя это означает оставить детей под землей еще минимум на два-три месяца.