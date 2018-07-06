Сегодня, 6 июля, свои лавры почета забирали сотрудники одного из старейших подразделений регионального УМВД – Центр финансового обеспечения отмечает свое 100-летие.

6 июля текущего года в Управлении МВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Финансовой службы МВД России.В проведении мероприятия приняли участие руководящий состав регионального УМВД, руководство и личный состав подразделения.Открыл торжественное мероприятие начальник Центра финансового обеспечения УМВД России по Владимирской области, полковник внутренней службы Анатолий Рябов. В своем выступлении Анатолий Александрович особо подчеркнул значимость работы финансовой службы и ее слаженного функционирования, где каждый является звеном одной большой цепи. Поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, пожелал здоровья, успехов и благополучия.Полковник внутренней службы Анатолий Рябов вручил почетные грамоты и благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности.