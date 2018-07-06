06.07.2018

2018-07-06 11:20:32

В Волгограде странный пешеход бросился под такси

Поздним вечером на улице Симонова в Дзержинском районе Волгограда автомобиль такси сбил пешехода, передает портал . Очевидцы рассказали, что пострадавший на протяжении долгого времени бегал вдоль дороги и неожиданно решил ее перейти перед приближающейся машиной. По словам свидетелей, мужчина находился в неадекватном состоянии. Некоторые признали в нем местного жителя, страдающего от наркотической зависимости. Во время погрузки в скорую помощь он устроил дебош. Тем не менее, странного прохожего удалось доставить в больницу. Врачи подозревают, что в результате ДТП он сломал ногу и получил черепно-мозговую травму.