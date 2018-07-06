Роскомнадзор запросил у Яндекса дополнительную информацию в связи с индексацией документов из облачного хранилища Google, а Apple не будет внедрять чипы связи стандарта 5G от Intel. Подробности – в программе Вести.net.

Роскомнадзор запросил у "Яндекса" дополнительную информацию в связи с индексацией документов из облачного хранилища Google. Ответа на запрос пока нет, обещают, что какие-то комментарии будут опубликованы на сайте ведомства. Таким образом история с внезапно обнаруженной доступностью приватной информации, хранящийся в сервисе Google Doсs, очевидно будет иметь какое-то продолжение.Речь идет о том, что в среду вечером пользователи заметили, что если в настройках "Яндекса" прямо указать облако Google, то простым поиском по контексту можно получить массу документов, явно не предназначенных для публикации.А теперь интриги заокеанские. Apple не будет внедрять чипы связи стандарта 5G от Intel. Как сообщает израильское издание со ссылкой на внутренние документы компании речь идет не об устройствах этого года, а о модели для 2020 года. Подробности – в программе 33Live.Runet.