Владимир Киселёв получил награду Совета Федерации. На заседании Президиума Совета законодателей страны - председателя ЗакСобрания нашей области - наградили Благодарностью главы Совета Федерации Валентины Матвиенко - за большой вклад в совершенствование федерального законодательства. Напомним, Владимир Киселёв входит в Президиум Совета законодателей РФ, возглавляет комиссию по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Владимир Киселёв получил награду Совета Федерации. На заседании Президиума Совета законодателей страны - председателя ЗакСобрания нашей области - наградили Благодарностью главы Совета Федерации Валентины Матвиенко - за большой вклад в совершенствование федерального законодательства. Напомним, Владимир Киселёв входит в Президиум Совета законодателей РФ, возглавляет комиссию по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Заслуги Киселёва отмечают на высшем уровне не впервые. Ранее он награждался почётным знаком За заслуги в развитии парламентаризма. Это высший знак отличия Совета Федерации. На площадке Совета законодателей - глава парламента Владимирской области - озвучивал инициативы по внесению изменений в федеральные законы, часть которых была поддержана руководством страны. В частности, предложения по внесению изменений в федеральный закон О связи нашли отражение в Поручениях Президента Владимира Путина Правительству Российской Федерации.