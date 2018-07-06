Погиб водолаз, пытавшийся спасти детей из частично затопленной пещеры в Таиланде. Он должен был доставить баллон с кислородом в подземелье, но сам задохнулся, сообщили власти королевства.

Погиб водолаз, пытавшийся спасти детей из частично затопленной пещеры в Таиланде. Он должен был доставить баллон с кислородом в подземелье, но сам задохнулся, сообщили власти королевства.Тем временем запертые в пещере школьники страдают от изнеможения и истощения, эвакуировать их в таком состоянии может быть опасно. Проблемы со здоровьем испытывают по меньшей мере двое детей и их тренер, но об угрозе жизни речи не идет.Группа школьников находится в пещере около двух недель. Чтобы выбраться, необходимо преодолеть путь длиной почти в пять километров.Главное препятствие для эвакуации - полностью затопленные участки. Часть из них можно преодолеть с аквалангом, а некоторые только с водолазным оборудованием, но большинство детей из группы плавать не умеют. Спасатели боятся, что уровень воды может еще увеличиться из-за дождей.