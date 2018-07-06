В жилом доме в центре Москвы произошел крупный пожар, в ходе которого 20 человек смогли выбраться из здания самостоятельно, еще двух спасли пожарные. Очевидцы происшествия утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв.

В жилом доме в центре Москвы произошел крупный пожар, в ходе которого 20 человек смогли выбраться из здания самостоятельно, еще двух спасли пожарные. Очевидцы происшествия утверждают, что перед возгоранием слышали взрыв.Накануне в оперативную дежурную смену МЧС России по городу Москва поступило сообщение о пожаре на улице Пятницкая, где произошло воспламенение в четырехэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 20 человек. Помимо этого сотрудниками МЧС были спасены еще две женщины, передает РИА Новости.Принятыми мерами пожар удалось локализовать. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что жильцы дома по желанию смогут провести ночь в гостинице, пока будут проводиться восстановительные работы.В данный момент устанавливаются причины возгорания. В качестве основной версии произошедшего рассматривают взрыв бытового газа, пишет телеканал "Царьград".Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что перед пожаром раздался взрыв.Напомним, что информация о возгорании в четырехэтажном жилом доме на Пятницкой улице поступила 5 июля в 22:36 по московскому времени. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.