Набор мотивирующих мер для перехода застройщиков на счета эскроу предлагают ввести депутаты Госдумы, сообщает агентство Москва.

Эксроу-счета – выгодная мера для граждан, это сводит к минимум риски при покупке строящегося жилья, заявил пресдедатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев."Нам нужно сделать сейчас все, чтобы ввести также целый набор мотивационных мер, для того чтобы застройщики переходили на эскроу-счета", - подчеркнул депутат, добавив, что риски должны делить профессиональные участники рынка.Механизм эскроу-счетов прозрачен, понятен и безопасен при покупке квартиры на нулевом цикле строительства, отметил Николаев.Ранее он заявил, что депутаты могут обратиться в ФАС в связи с повышением некоторыми застройщиками цен на квартиры. Девелоперы, по его словам, ссылаются на изменения в законодательстве, однако поправки в закон о долевом строительстве, подчеркнул Николаев, не влияют на стоимость жилья.