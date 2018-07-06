Минсельхоз выдвинул предложение, которое может привести к
росту цен на еду. Инициатива состоит в том, чтобы отменить льготную ставку НДС
на продукты с заменителями молочного жира.
Минсельхоз выдвинул предложение, которое может привести к
росту цен на еду. Инициатива состоит в том, чтобы отменить льготную ставку НДС
на продукты с заменителями молочного жира.
Ставку хотят
повысить с 10% до 18%, а через некоторое время и до 20%. В департаменте пищевой
и перерабатывающей промышленности считают, что такая мера сократит долю
продукции с заменителями молочного жира на рынке.
Они считаются не такими полезными, как натуральные продукты. На
здоровье населения отмена льготной ставки НДС скажется положительно, но не на
кошельке наших соотечественников. Производители считают, что из-за этого сильно
подскочат цены и на другие продукты.
По словам
председателя правления Национального союза производителей молока Андрея Даниленко,
если соответствующий закон будет принят, то это снизит спрос и на так
называемое сырое молоко, сообщает РБК. Отметим, в настоящее время НДС по ставке
10% взимается с продуктов, лекарств, товаров для детей, книг и учебников.
Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев
объявил о повышении НДС с 18% до 20% 14 июня. Решение должно вступить в силу 1
января следующего года. Согласно подсчетам экспертов, при увеличении ставки в
среднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год.