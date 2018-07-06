Минсельхоз выдвинул предложение, которое может привести к росту цен на еду. Инициатива состоит в том, чтобы отменить льготную ставку НДС на продукты с заменителями молочного жира.

Минсельхоз выдвинул предложение, которое может привести кросту цен на еду. Инициатива состоит в том, чтобы отменить льготную ставку НДСна продукты с заменителями молочного жира.Ставку хотятповысить с 10% до 18%, а через некоторое время и до 20%. В департаменте пищевойи перерабатывающей промышленности считают, что такая мера сократит долюпродукции с заменителями молочного жира на рынке.Они считаются не такими полезными, как натуральные продукты. Наздоровье населения отмена льготной ставки НДС скажется положительно, но не накошельке наших соотечественников. Производители считают, что из-за этого сильноподскочат цены и на другие продукты.По словампредседателя правления ​Национального союза производителей молока Андрея Даниленко,если соответствующий закон будет принят, то это снизит спрос и на такназываемое сырое молоко, сообщает РБК. Отметим, в настоящее время НДС по ставке10% взимается с продуктов, лекарств, товаров для детей, книг и учебников.Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведевобъявил о повышении НДС с 18% до 20% 14 июня. Решение должно вступить в силу 1января следующего года. Согласно подсчетам экспертов, при увеличении ставки всреднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год.