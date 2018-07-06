В разгар клубничного сезона лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не стал изменять себе и отправился на сбор урожая. В этом году политик выбрал плантации совхоза имени Ленина, где встретился с его директором и недавним соперником по предвыборной борьбе Павлом Грудининым. Им, естественно, было о чем поговорить.

В разгар клубничного сезона лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не стал изменять себе и отправился на сбор урожая. В этом году политик выбрал плантации совхоза имени Ленина, где встретился с его директором и недавним соперником по предвыборной борьбе Павлом Грудининым. Им, естественно, было о чем поговорить.Традиционный июльский клубничный визит в совхоз имени Ленина. Лидер ЛДПР 13-й раз приезжает на грядку. Забыты политические баталии — экс-кандидаты в чистом поле и оба в белом. Глава хозяйства сетует на жару в период созревания. Собрали, говорит, всего 600 тонн. Прошлым летом была почти тысяча. Но пробовать все равно надо.Отряды ЛДПР собирали клубнику, а Владимир Вольфович нахваливал совхоз. "Павел Николаевич, вот вы отличный инженер, бизнесмен, молодец! – обращается он к Павлу Грудинину. — А вот политическая ориентация у вас не та. Были бы с нами, все бы выборы прошли!""Ну как я могу, я ж — Совхоз имени Ленина!" – парирует Гурдинин."Мы ж на выборах пришли к выводу, что нам нужно правительство народного доверия! С Зюгановым встречались, и хотели бы вас в министры сельского хозяйства", — добавляет Жириновский.Павел Грудинин пообещал, что если на московских или подмосковных выборах выиграет кандидат от ЛДПР, то в столице или в области появится клубничный парк. Ставить на конкретного кандидата не стали. Поспорили лишь в ставках на футбол. Еще раз поспорили на матч Россия – Хорватия. Еще раз — на Англия — Швеция. Полный проигрыш Грудинина будет стоить ему 300 килограммов клубники, а проигрыш Жириновского — 50 бутылок водки. Впрочем, к этому времени сбор ягод был закончен.