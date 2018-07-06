Соревнования по плаванию проходили в Хельсинках

Соревнования по плаванию проходили в ХельсинкахЖительница Коврова Анастасия Авдеева завоевала золото на Первенстве Европы по плаванию.Соревнования стартовали 4 июля в Хельсинках. Она отправилась туда в составе юниорской национальной сборной. Спортсменка стала первой на дистанции в 200 метров на спине. Главными спортсменами девушки были пловчихи из Испании и Венгрии.До окончания первенства Анастасия выступит еще на двух дистанциях - 50 и 100 метров.