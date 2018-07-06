Сотрудники полиции оказали первую помощь 70-летнему мужчине, которому стало плохо в торговом центре, и доставили супругов домой...

В Главное управление МВД России по г. Москве поступило обращение от жительницы столицы. Оксана Александровна Тузова поблагодарила сотрудников ОМВД России по району Тропарево-Никулино, которые помогли ее 70-летнему мужу в экстренной ситуации .В одном из торговых центров, расположенных недалеко от станции метро «Юго-Западная», Валерию Николаевичу Тузову, мужу Оксаны Александровны, неожиданно стало плохо, он потерял сознание.Рядом оказались сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино. Они оказали первую помощь мужчине и доставили супругов домой.«Примите нашу благодарность за неравнодушие при несении службы», - пишут Оксана Александровна и Валерий Николаевич.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93