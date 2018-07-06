Печальный
инцидент произошел с героиней фильма Доярка из Хацапетовки Евгенией Осиповой.
32-летней артистке пришлось обратиться в травмпункт.
Печальный
инцидент произошел с героиней фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгенией Осиповой.
32-летней артистке пришлось обратиться в травмпункт.
Выяснилось, что избиению предшествовали алкогольные
возлияния. По информации Telegram-канала 112, вечером 4 июля
звезда вместе с двумя соседками по дому выпивали на детской площадке.
Одна из женщин перебрала лишнего, и ее знакомые позвонили
ее мужу. Мужчина ударил супругу, и за нее вступилась Осипова. Однако супруг
соседки дружеских чувств Евгении не оценил. Он несколько раз с силой ударил
артистку в лицо.
Знаменитость обратилась в травмпункт. Оттуда ее
перевезли в городскую больницу №13.
Евгения Осипова родом из Тулы. В 2007 году девушка окончила актерский факультет ГИТИСа. Работала в театре Сатиры до 2008
года. Актриса снялась в фильмах "Доярка из Хацапетовки", "Летит", "Бездна", "Чемпион", "Я сыщик", "Рыжая","Башня", "Закрытая школа" и во многих других.
Ранее стало известно и о ЧП с другим знаменитым
представителем российского шоу-бизнеса. Обокрали певца Сергея Пенкина,
уснувшего на лавочке после возлияний в кафе. У него стащили золотые цепочки с крестиком и иконкой, а также золотое
кольцо, часы и дорогой смартфон. Сам артист инцидент отрицает.