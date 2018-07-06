Выполняя условия, поставленные США, китайский производитель телеком-оборудования и смартфнов ZTE заменил генерального директора и еще нескольких топ-менеджеров. Возглавит компанию Шу Цзиянь (Xu Ziyang), до этого руководивший подразделением в Германии.

Выполняя условия, поставленные США, китайский производитель телеком-оборудования и смартфнов ZTE заменил генерального директора и еще нескольких топ-менеджеров. Возглавит компанию Шу Цзиянь (Xu Ziyang), до этого руководивший подразделением в Германии.Также в компании сменились главный финансовый директор, главный директор по технологиям и руководитель по работе с персоналом, сообщает The Wall Street Journal. Ранее ZTE, получив на месяц "индульгенцию", начала постепенно возобновлять деятельность, приостановленную из-за семилетнего экспортного запрета, наложенного властями США.Месяц назад китайская фирма согласилась выплатить в качестве компенсации за нарушения санкционного режима и попытки их скрыть миллиард долларов США. Тогда же компания обязалась заменить часть топ-менеджеров, убрав из руководства членов Коммунистической партии Китая, а также принять группу американских инспекторов, которые будут следить за соблюдением требований Вашингтона.В январе ZTE была оштрафована властями США на $1,2 миллиарда из-за нарушения условий санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. Фирма была признана виновной в том, что она продавала этим государствам оборудование, в котором были задействованы американские комплектующие. В заявлении минторга США говорилось, что ZTE в течение семи лет "никоим образом не может участвовать ни в каких сделках с товаром, программным обеспечением и технологией… которые экспортируются или подлежат экспорту из США".Это решение должно было нанести непоправимый удар по ZTE, стоимость которой оценивается в $20 миллиардов. В мае фирма была вынуждена остановить операционную деятельность. Продажа товаров на сторонних площадках была прекращена, а из официального интернет-магазина ZTE удалились все позиции.Однако в том же месяце желание помочь ZTE выразил президент США Дональд Трамп. Он написал, что совместно с председателем КНР Си Цзиньпином работает над тем, чтобы дать возможность ZTE "вернуться в бизнес" — "слишком много рабочих мест в Китае потеряны".