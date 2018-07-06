​​Печальный инцидент произошел с героиней фильма Доярка из Хацапетовки Евгенией Осиповой. 32-летней артистке пришлось обратиться в травмпункт.

​​Печальныйинцидент произошел с героиней фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгенией Осиповой.32-летней артистке пришлось обратиться в травмпункт.Выяснилось, что избиению предшествовали алкогольныевозлияния. По информации Telegram-канала 112, вечером 4 июлязвезда вместе с двумя соседками по дому выпивала на детской площадке.Одна из женщин перебрала лишнего, и знакомые позвонилиее мужу. Мужчина ударил супругу, и за нее вступилась Осипова. Однако благоверный соседки дружеских чувств Евгении не оценил. Он несколько раз с силой ударилартистку в лицо.Знаменитость обратилась в травмпункт. Оттуда ееперевезли в городскую больницу №13.Евгения Осипова родом из Тулы. В 2007 году девушка окончила актерский факультет ГИТИСа. Работала в Театре сатиры до 2008года. Актриса снялась в фильмах "Доярка из Хацапетовки", "Летит", "Бездна", "Чемпион", "Я сыщик", "Рыжая", "Башня", "Закрытая школа" и во многих других.Ранее стало известно о ЧП с другим знаменитымпредставителем российского шоу-бизнеса. Обокрали певца Сергея Пенкина,уснувшего на лавочке после возлияний в кафе. У него стащили золотую цепочку с крестиком и иконкой, а также золотоекольцо, часы и дорогой смартфон. Сам артист инцидент отрицает.