Во Фрунзенском районном суде Владимира завершилось разбирательство между актёром Алексеем Прокопенко и креативным продюсером Надеждой Лисиной. Поводом для спора стали деньги, вложенные в

Во Фрунзенском районном суде Владимира завершилось разбирательство между актёром Алексеем Прокопенко и креативным продюсером Надеждой Лисиной. Поводом для спора стали деньги, вложенные в съёмки телесериала «Опасные намерения», который так и не вышел в свет. По версии Прокопенко, он предложил идею и сценарий режиссёру Геннадию Шеину, а также договорился с Лисиной об улучшении текста и участии