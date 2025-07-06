Пришла бабуля в церковь и спрашивает батюшку:
"Святой отец, принесла я гуся сваво".
"Ты что же, пожертвовать хочешь?" - спрашивает поп.
"Да нет, хочу что бы отпевание состоялось"
Поп поглядел на бабулю, видит не богатенькая и говорит "Там на другом конце поля коммерческая церковь, иди туда там отпоют твоего гуся"
"Благодарствую батюшка. Пойду." И уже уходя бабуля оборачивается: "А как ты думаешь, святой отец, а тысячи долларов там хватит?"
Поп ей в след кричит: "Да что ж ты, раба божья, не сказала, что у тебя гусь-то крещенный!"
еще анекдот!