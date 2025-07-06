Подрядчики не успели к концу июня заменить лифты в более чем сотне домов.

Во Владимирской области под угрозой срыва капремонт лифтов в сотнях домов. Подрядчики не успели к концу июня заменить лифты в более чем сотне домов на 1,2 млрд рублей.Как пишет «Чеснок», депутат Госдумы Роман Лябихов предлагает усовершенствовать процедуру закупок, чтобы стимулировать прямые поставки оборудования от производителей и повысить качество монтажа.До 2030 года по всей стране предстоит обновить более 120 тысяч лифтов.