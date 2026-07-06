Вопрос фактического устранения нарушений поставлен городской прокуратурой на контроль.

Городская прокуратура совместно со специалистами местного лесничества проверила, как лесопользователи соблюдают правила пожарной безопасности в лесах Александровского района.Инспекция выявила нарушения на 4 лесных наделах, арендованных ЗАО «Муром» для вырубки древесины. Оказалось, что делянки завалены сухими сучьями и ветками, а правила их безопасного хранения полностью проигнорированы.По итогам проверки руководителю предприятия внесли прокурорское представление. Также сейчас решается вопрос о привлечении ответственных лиц к ответственности по статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности.