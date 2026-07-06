В селе Филипповское Киржачского округа сегодня ранним утром загорелась птицеферма на улице Магистральной. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3.37. Огонь охватил площадь 1500 квадратных

В селе Филипповское Киржачского округа сегодня ранним утром загорелась птицеферма на улице Магистральной. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3.37. Огонь охватил площадь 1500 квадратных метров. Полыхала кровля здания. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение. В настоящее время идёт проливка конструкций. Цыплята не пострадали, сообщили в МЧС области. К ликвидации пожара привлекли 16 человек