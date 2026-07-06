Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталТуристы, направляющиеся в Крым, начали перевозить бензин в самых необычных емкостях — от мягких игрушек до термосов и пивных кегов. Провоз топлива через Крымский мост разрешён, если его общий объем не превышает 200 литров, а тара соответствует требованиям досмотра, пишет . На фоне ограничений с продажей бензина на полуострове многие отдыхающие везут топливо с материка.Ставропольский крайС 1 по 20 июля в Ставропольском крае вводятся временные ограничения на посещение лесов из-за особого противопожарного режима. Запрещён въезд автомобилей, разведение костров, использование мангалов и проведение массовых мероприятий вне специально отведенных мест, пишет . Ограничения не распространяются на экотропы, базы отдыха, оперативные службы и ряд других категорий.Республика УдмуртияВ Удмуртии отдельные сети АЗС вдвое увеличили поставки топлива, однако повышенный спрос продолжает создавать дефицит, пишет . Власти региона восстанавливают логистику и наращивают число бензовозов, одновременно призывая автомобилистов заправляться только по необходимости и отказаться от использования канистр.Ростовская областьРостовский IT-предприниматель Михаил Марцинюк запустил сервис «Где бензин?», который позволяет водителям отмечать наличие или отсутствие топлива на АЗС, пишет . По словам разработчика, сервис уже привлёк более 10 млн пользователей и помогает автомобилистам быстрее находить работающие заправки и избегать очередей.Республика ТатарстанВ Татарстане за год выросли пенсии работающих пенсионеров — в среднем на 2,4 тыс. рублей, сообщает . К маю 2026 года выплаты достигли 23,5 тыс. рублей против 21,1 тыс. годом ранее. Рост составил 11,27% и почти сравнялся с общероссийским уровнем, где показатель немного выше. В регионе насчитывается около 1,1 млн пенсионеров.Волгоградская областьВ Волгограде ажиотаж на заправках пошёл на спад: очереди сократились, топливо в целом есть, пишет . При этом на части АЗС сохраняются перебои и временные закрытия. В целом ситуация выравнивается: поставки идут регулярно, серьёзного дефицита нет, а цены меняются незначительно.Нижегородская областьВ Нижегородской области около 13 тысяч родителей получили новую ежегодную семейную выплату, сообщает . За первый месяц семьям перечислили более 310,7 млн рублей. Поддержка положена работающим родителям с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума. Размер выплаты составляет от 56 до 189 тысяч рублей.Свердловская областьВ Екатеринбурге за 12 часов выпало 45 мм осадков, что стало рекордом, сообщает . За июнь суммарный показатель достиг 197 мм — почти втрое выше нормы и около 37% годового объёма. Это превышает прежний максимум 1986 года (168 мм) почти на 30 мм, подчёркивая аномальность погоды.Оренбургская область1 июля в Оренбурге простятся с погибшей в ДТП воспитательницей. Как пишет , у нее остались двое детей. 27 июня водитель иномарки сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся. Он двигался на запрещающий сигнал светофора. Одна из них погибла на месте, вторую доставили в больницу в тяжелом состоянии.Тюменская областьТроих тюменцев будут судить за продажу таблеток под видом БАДов. Как сообщает , жительница Тюмени выстроила систему продаж и позиционировала продукцию как биологически активные добавки, уходя от прямого упоминания лекарственных средств. Еще один человек занимался созданием и поддержкой сайта, через который оформлялись заказы. Второй отвечал за доставку продукции покупателям. За несколько месяцев работы оборот, по данным следствия, превысил 113 тысяч рублей.Омская областьВ Омске 6-летнему ребенку пришлось прыгать с пятого этажа из-за пожара. Как пишет , еще одна пожилая женщина была эвакуирована из здания с помощью автолестницы, другая — с помощью автоматического коленчатого подъемника. Травмы получили двое мужчин, которые от госпитализации отказались. Прыгнувший с 5-го этажа мальчик пострадал намного сильнее — его увезли в больницу. Теперь специалисты выясняют причины пожара.КарелияНа мусорном полигоне под Петрозаводском произошел пожар. Как пишет , сейчас на месте ведутся работы по ликвидации огня. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 50 кв. метров.Приморский крайАкула погрызла морского котика в Приморье, пишет . Морского котика обнаружили на побережье Горностая в Приморье. У него сильно поврежден плавник, специалисты предполагают, что это последствия встречи с акулой. Сейчас за жизнь животного и сохранность его плавника борются ветеринары в дайв-центре «Море воды».БашкирияВ Башкирии в 2026‑м коммуналку решили поднимать не один раз, а в два захода, пишет . В январе тарифы уже подняли на 1,7%, а следующего роста ждут с октября — примерно ещё на 10,7%. В итоге платежи за два года подбираются к плюс 25%, и для многих семей это уже ощутимая нагрузка. Тем, кому тяжело справляться с коммунальными расходами, власти рекомендуют оформлять субсидию.Краснодарский крайВ Краснодарском крае водители общественного транспорта стоят в очередях за бензином наравне с другими водителями. Как пишет , нередко после завершения рейса автобус вместо следующего круга отправляется на АЗС. В этом один из рейсов пропускается.Хабаровский крайГрушевый рай закрыли от нерадивых хабаровчан. Легендарный памятник природы превращался в свалку десятилетиями, пока власти не решились на кардинальные меры, пишет . Теперь доступ в историческую зону строго контролируется. В питомнике Лукашова установлены ограждения и камеры, чтобы раз и навсегда прекратить превращение уникального объекта в помойку для отходов.НовосибирскБанда новосибирских автоподставщиков инсценировала 98 аварий и получила 25 млн., пишет . В Новосибирске завершили расследование дела о крупной афере со страховками: на скамье подсудимых окажутся 10 человек.Челябинская областьДепутаты Челябинской городской Думы присвоили скверу в поселке Аэропорт в Металлургическом районе имя космонавта Шеффера, пишет . Именно в Металлургическом районе Челябинска будущий Герой России Юрий Шеффер начал первые шаги в небо.ХМАОВ Сургуте прогремело резонансное дело об убийстве предпринимателя: суд ХМАО приостановил производство по делу в отношении двух подсудимых — организатора и исполнителя преступления — в связи с их желанием отправиться на военную службу, пишет .Красноярский крайВ Красноярске на Енисее появились большие масляные пятна, сообщает . Пленка видна у Пашенного, Коммунального моста и острова Отдыха. Пятна заметили утром 1 июля. В прокуратуре сообщили, что начали проверку, а загрязнение могло появиться после мытья железнодорожного моста.Белгородская областьПолучен официальный ответ от правительства области о судьбе подразделения «Орлан», пишет . Власти опровергли слухи: личный состав остаётся на позициях. В правительстве Белгородской области подчеркнули: информация о планируемом расформировании подразделения не соответствует действительности. Ликвидировать СГУП не собираются.Пермский крайВ Перми за 23 эпизода контрабанды леса на миллион судят уроженца Ирана, сообщает . Мужчину задержали в октябре 2023 года в Астрахани по подозрению в контрабанде пермского хвойного леса на родину. В 2023 году нарушения в работе возглавляемого Аббасом Расоли Шах Пуром ООО «Салар» выявили таможенники в Астрахани. Предприятие, судя по открытым данным, не заплатило таможенные платежи на сумму около 50 тыс. рублей.Санкт-Петербург (Росбалт)В Домике Петра I — старейшем здании Петербурга — воссоздана уникальная атмосфера начала XVIII века, сообщает Внутри музея хранятся подлинные личные вещи первого российского императора и редкие исторические экспонаты, которые можно увидеть, если посетить экспозицию.