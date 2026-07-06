5 июля, на территории «Фабрики музыкальных инструментов» в областном центре прошёл фестиваль «Белый камень», организатором которого стало сообщество «Владимир 2040» – объединение

5 июля, на территории «Фабрики музыкальных инструментов» в областном центре прошёл фестиваль «Белый камень», организатором которого стало сообщество «Владимир 2040» – объединение предпринимателей, культурных деятелей и активных горожан. Это событие стало логичным продолжением завершившегося недавно II международного фестиваля «Владимир — Белокаменная столица»: его основной идеей было вернуться к обсуждению вопросов сохранения памятников старины и современного