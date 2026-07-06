Великая Отечественная война. Все ушли на фронт, а Рабинович остался и подался в большевистское подполье. Ну даёт ему первое задание командир:
- Рабинович, вот тебе пачка листовок, пойди, среди населения распространи!.
Рабинович уходит. Ждут его день, два, неделю - нету Рабиновича. Ну, думают, взяли его фашисты, надо срочно место дислокации менять. И тут приходит Рабинович. Командир:
- Рабинович, где же ты был?!!!
- Листовки распространял, товарищ командир!
- А что же так долго?!
- А вы сами попробуйте эти бумажки продавать, когда у людей денег на хлеб не хватает!
еще анекдот!