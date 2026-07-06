4 июля в селе Новофетинино Кольчугинского округа прошёл четвёртый фестиваль «Суворочка», который собрал более 500 гостей. Этот праздник вырос из местной инициативы в масштабный

4 июля в селе Новофетинино Кольчугинского округа прошёл четвёртый фестиваль «Суворочка», который собрал более 500 гостей. Этот праздник вырос из местной инициативы в масштабный культурно-благотворительный проект. Его главная цель – поддержка восстановления старинной церкви Всех Святых и объединение людей вокруг идеи развития русской деревни. Об этом рассказали в облправительстве. Несмотря на дождливую погоду, в Новофетинино