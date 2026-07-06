Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды.

По прогнозам синоптиков, 6 июля на территории Владимирской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Местных жителей предупреждают о грозах с дождями, которые в отдельных районах перейдут в сильные ливни, а также о возможном выпадении града. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 18 метров в секунду.В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели рекомендуют гражданам проявлять особую осторожность на улице. По возможности ограничьте пребывание на открытом воздухе, закройте окна в помещениях и не паркуйте автомобили под деревьями или слабо укрепленными конструкциями.При возникновении любых чрезвычайных ситуаций следует немедленно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб — 112.