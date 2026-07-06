3 июля в Муроме прошла акция «Шагаем вместе», которая собрала две тысячи жителей и гостей города. Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, призвало всех начать свой путь к

3 июля в Муроме прошла акция «Шагаем вместе», которая собрала две тысячи жителей и гостей города. Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, призвало всех начать свой путь к спорту и здоровью в любом возрасте. Об этом поделились в облправительстве. Участники всех поколений прошли около двух километров по центральным улицам Мурома, символизируя поддержку государственных