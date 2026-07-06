На проспекте Строителей загорелся легковой автомобиль Ниссан Альмера. Как сообщают в тревожном ведомстве, сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 8:30 утра. К первому

На проспекте Строителей загорелся легковой автомобиль Ниссан Альмера. Как сообщают в тревожном ведомстве, сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену в 8:30 утра. К первому дому на проспекте Строителей выехали 9 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники. Пожар начался в моторном отсеке и охватил весь автомобиль. Во время возгорания Ниссан Альмера находился